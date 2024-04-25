Fota fırtınası dinmiyor

Darts Birinci liginin 22. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftaya damgasını vuran maç lider Fota Darts Derneği ile ikinci sırada bulunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği arasında gerçekleşti. Çekişmeli mücadelelere sahne olan maçın ilk yarısı 4-4 berabere tamamlanırken ikinci yarıdaki 8 maçın beşini alan Fota Darts Derneği karşılaşmayı 9-7 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırdı. Toplamda 57 puana ulaşan Fota en yakın takipçisiyle puan farkını 6’ya çıkararak Birinci lig şampiyonluk kupasını bir ucundan yakalamış oldu. Maçta konuk ekibin oyuncuları Derviş Çocuk ve Erkan Coşkuner toplamda 6 maç kazanarak performansları ile göz doldurdular.



Alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;



Fota Darts Derneği 9 7 KKTC Fenerbahçeliler Derneği

Mağusa Kültür Derneği 5 11 Ozanköy Spor Kulübü

Girne Av. Atıcılık Kulübü 6 10 Gazimağusa Darts Birliği

Dağyolu Spor Kulübü 5 11 Alsancak Yeşilova Spor Kulübü

Vadili Darts Derneği 13 3 Düzova Spor Kulübü

Taşkınköy Spor Kulübü 9 7 Mesarya Darts Birliği

Deniz Plaza Spor Derneği BAY



KKDF BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Fota Darts Derneği 20 19 0 1 234 86 148 57

2 KKTC Fenerbahçeliler D.21 17 0 4 221 115 106 51

3 A.Yeşilova Spor Kulübü 20 16 0 4 195 125 70 48

4 Gazimağusa Darts Birliği 20 14 2 4 201 119 82 44

5 Vadili Darts Derneği 21 14 2 5 211 125 86 44

6 Girne Av. Atıcılık K. 20 11 0 9 169 151 18 33

7 Dağyolu Spor Kulübü 21 9 0 12 152 184 -32 27

8 Ozanköy Spor Kulübü 20 8 0 12 130 190 -60 24

9 Düzova Spor Kulübü 20 6 0 14 131 189 -58 18

10 Mesarya Darts Birliği 21 6 0 15 132 204 -72 18

11 Mağusa Kültür Derneği 20 6 0 14 122 198 -76 18

12 Taşkınköy Spor Kulübü 20 3 0 17 116 204 -88 9

13 Deniz Plaza Spor D. 20 1 0 19 98 222 -124 3



