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Fota fırtınası dinmiyor

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Fota fırtınası dinmiyor
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Darts Birinci liginin 22. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftaya damgasını vuran maç lider Fota Darts Derneği ile ikinci sırada bulunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği arasında gerçekleşti. Çekişmeli mücadelelere sahne olan maçın ilk yarısı 4-4 berabere tamamlanırken ikinci yarıdaki 8 maçın beşini alan Fota Darts Derneği karşılaşmayı 9-7 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırdı. Toplamda 57 puana ulaşan Fota en yakın takipçisiyle puan farkını 6’ya çıkararak Birinci lig şampiyonluk kupasını bir ucundan yakalamış oldu. Maçta konuk ekibin oyuncuları Derviş Çocuk ve Erkan Coşkuner toplamda 6 maç kazanarak performansları ile göz doldurdular. 
 
Alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;
                                                                          
         Fota Darts Derneği       9       7       KKTC Fenerbahçeliler Derneği       
         Mağusa Kültür Derneği 5       11     Ozanköy Spor Kulübü 
         Girne Av. Atıcılık Kulübü      6       10     Gazimağusa Darts Birliği      
         Dağyolu Spor Kulübü   5       11     Alsancak Yeşilova Spor Kulübü
         Vadili Darts Derneği     13     3       Düzova Spor Kulübü   
         Taşkınköy Spor Kulübü         9       7       Mesarya Darts Birliği  
         Deniz Plaza Spor Derneği                         BAY
  
         KKDF BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                     
                            TAKIM      O       G       B       M      A       Y       AV    P
1       Fota Darts Derneği                20     19     0       1       234   86     148   57
2       KKTC Fenerbahçeliler D.21   17     0       4       221   115   106   51
3       A.Yeşilova Spor Kulübü        20     16     0       4       195   125   70     48
4       Gazimağusa Darts Birliği       20     14     2       4       201   119   82     44
5       Vadili Darts Derneği     21     14     2       5       211   125   86     44
6       Girne Av. Atıcılık K.     20     11     0       9       169   151   18     33
7       Dağyolu Spor Kulübü   21     9       0       12     152   184   -32    27
8       Ozanköy Spor Kulübü  20     8       0       12     130   190   -60    24
9       Düzova Spor Kulübü    20     6       0       14     131   189   -58    18
10     Mesarya Darts Birliği   21     6       0       15     132   204   -72    18
11     Mağusa Kültür Derneği 20     6       0       14     122   198   -76    18
12     Taşkınköy Spor Kulübü         20     3       0       17     116   204   -88    9
13     Deniz Plaza Spor D.      20     1       0       19     98     222   -124  3
 
 
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