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Koop ve YDÜ galip

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Koop ve YDÜ galip
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Basketbol Alt Liglerine iki maçla devam edildi.
Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde Koopspor, Güzelyurt Spor Salonu’nda karşılaştığı Baf Ülkü Yurdu’nu 53-22 yenerek ligdeki 5. maçından 4. galibiyetini kazanan taraf oldu. Kılıf and Kılıf U 14 Erkekler Liginin yenilgisiz lideri Yakın Doğu Üniversitesi, NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Soyer karşısında 97-42 galip gelerek 7. maçında 7. galibiyetini aldı.
 
 
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