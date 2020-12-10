Fenerbahçe Darts Takımı, gövde gösterisi yaptı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Takımı, derneğin sponsorlarına ve basına tanıtıldı. 10 dartsçının yer aldığı takım, Birinci LigB Grubunda mücadele edecek

Soydan SAKALLI

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde, Toykan Özdamar başkanlığındaki yönetim kurulunun, yenilikleri devam ediyor.

Lokaline kavuşan KKTC Fenerbahçeliler Derneği, darts takımı da kurarak Darts Federasyonu tarafından organize edilen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne katıldı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Takımı, Evrim Kamalı, Cengiz Gülmez, Orçun Bayram, Servet Şahan, Erçin Çoban, Yaşar Sapsızoğlu, Mehmet Zeybekçi, Gökhan Necipoğlu, Mustafa Derebeylu (Takım kaptanı) ve Kaan Bilgez’den oluşuyor.

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin sponsorlara yönelik düzenlediği teşekkür gecesinde KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Takımı da geceye katılanlara ve basına tanıtıldı.

12 takımın mücadele edeceği Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde sezon 15 Aralık 2020 Salı başlayacak. Ligde maçlar iki “A” ve “B” grubu olmak üzere iki grupta yapılacak.

Dernek lokalinde oluşturulan darts bölümünde maçlarını oynayacak olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Takımı, B Grubunda mücadele edecek.

B Grubu şu takımlardan oluşuyor:

1) Gönyeli Spor Kulübü

2)Düzova Spor Kulübü

3)Taşkınköy Spor Kulübü

4)KKTC Fenerbahçeliler Derneği

5)Diamond Child

6)Değirmenlik Spor Kulübü

