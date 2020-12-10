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Üç büyükler mont kampanyasına destek verdi

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın KKTC’deki taraftar dernekleri, Serdinç Maypa’nın sosyal medyada başlattığı “400 çocuğumuza 400 mont” kampanyasına destek verdiler

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Üç büyükler mont kampanyasına destek verdi
Serdinç Maypa’nın sosyal medyada Kış aylarında çocuklara mont sağlanması ile ilgili başlattığı kampanya devam ediyor.
Türkiye’nin 3 büyük kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın KKTC’deki taraftar dernekleri de “400 çocuğumuza 400 mont” kampanyasına destek verirlerken, Serdinç Maypa’nın kampanya ile ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:
“KKTC’de bulunan Türkiye’nin 3 büyük takımı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın temsilcileri de bizleri yalnız bırakmayıp çocuklarımıza mont katkısında bulundular.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın KKTC dernek temsilcilerine teşekkür ediyorum.
Son sürat hedefe gidiyoruz. Siz halkımızın desteği ile montlar alınıyor. 400 çocuğumuza 400 mont kampanyamız son hızı ile devam ediyor.Son 5 gün kaldı. Bize destek verin. Bir çocuğumuzu da soğuktan siz koruyun.”
 
 
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