banner762
banner753
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
5 0
69 0
 
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
16 0
35 0
Avcıların cikla mutluluğu
Avcıların cikla mutluluğu
55 0
CTP’nin seçim afişlerine saldırı
CTP’nin seçim afişlerine saldırı
20 0
Beşiktaş Rize'yi geçemedi
Beşiktaş Rize'yi geçemedi
11 0
banner661
banner726

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 10.hafta tamamlandı

banner476

On iki takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasını Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy, Diamond Child, Coşkuner ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 3 puanla kapattı

banner714
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 10.hafta tamamlandı
banner721
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 10 Ocak  2022 Pazartesi oynanan onuncu hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasını Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy, Diamond Child, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 3 puanla kapattı. 
VadiliDarts Derneği-Güzelyurt Darts Birliği karşılaşmasının beraberlikle sonuçlandığı hafta sonunda Diamond Child yenilgisiz lider olarak yoluna devam etti.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin onuncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: 
LEGEND- Gönyeli Darts Birliği: 7-9
Gönyeli-Minareliköy: 2-14
Lefkoşa Darts Birliği-Diamond Child: 3-13
Cihangir-Coşkuner K.S. ve Spor Derneği: 7-9
Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Av.At.K.: 7-9
VadiliDarts Derneği-Güzelyurt Darts Birliği: 8-8
 
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU               
TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV
1.Diamond Child          10     10     0       0       116   44     30     72
2.Minareliköy               10     9       0       1       121   39     27     82
3.Gönyeli Darts Birliği  10     8       0       2       108   52     24     56
4.LEGEND                   10     5       1       4       84     76     16     8
5.Coşkuner K.S.ve Spor D.    10     4       2       4       75     85     14     -10
6.Güzelyurt Darts Birliği        10     3       4       3       71     89     13     -18
7.Gönyeli Av.At.K.                10     3       3       4       64     96     12     -32
8.Vadili Darts Derneği  10     3       2       5       73     87     11     -14
9.Cihangir                     10     3       1       6       67     93     10     -26
10.Gönyeli                    10     1       3       6       62     98     6       -36
11.Lefkoşa Darts Birliği         10     1       1       8       62     98     4       -36
12.Beyarmudu Belediyesi       10     1       1       8       57     103   4       -46
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.