Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 10.hafta tamamlandı

On iki takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasını Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy, Diamond Child, Coşkuner ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 3 puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 10 Ocak 2022 Pazartesi oynanan onuncu hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasını Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy, Diamond Child, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 3 puanla kapattı.

VadiliDarts Derneği-Güzelyurt Darts Birliği karşılaşmasının beraberlikle sonuçlandığı hafta sonunda Diamond Child yenilgisiz lider olarak yoluna devam etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin onuncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

LEGEND- Gönyeli Darts Birliği: 7-9

Gönyeli-Minareliköy: 2-14

Lefkoşa Darts Birliği-Diamond Child: 3-13

Cihangir-Coşkuner K.S. ve Spor Derneği: 7-9

Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Av.At.K.: 7-9

VadiliDarts Derneği-Güzelyurt Darts Birliği: 8-8



EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 10 10 0 0 116 44 30 72

2.Minareliköy 10 9 0 1 121 39 27 82

3.Gönyeli Darts Birliği 10 8 0 2 108 52 24 56

4.LEGEND 10 5 1 4 84 76 16 8

5.Coşkuner K.S.ve Spor D. 10 4 2 4 75 85 14 -10

6.Güzelyurt Darts Birliği 10 3 4 3 71 89 13 -18

7.Gönyeli Av.At.K. 10 3 3 4 64 96 12 -32

8.Vadili Darts Derneği 10 3 2 5 73 87 11 -14

9.Cihangir 10 3 1 6 67 93 10 -26

10.Gönyeli 10 1 3 6 62 98 6 -36

11.Lefkoşa Darts Birliği 10 1 1 8 62 98 4 -36

12.Beyarmudu Belediyesi 10 1 1 8 57 103 4 -46

