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Badminton Federasyonu Antrenörlük Kursu başladı

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Badminton Federasyonu Antrenörlük Kursu başladı
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Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Badminton 1. Kademe Antrenörlük kursu 10 Ocak 2022 tarihinde başladı.
Zoom programı üzerinden gerçekleşecek olan teorik kursların ardından yapılacak olan uygulamalı dersler Türkiye’den gelecek olan eğitmenlerle verilecek.
Kurs 22 Ocak 2022 de sona erecek. 
 
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