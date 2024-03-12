Ozanköy’de, Hasan Burgaç ile yollar ayrıldı

Birinci Lig ekiplerinden Ozanköy’de galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, 21. hafta sonunda teknik direktör Hasan Burgaç ile yollar ayrılmıştı.

Hasan Burgaç’ın görevden ayrılması sonrasında 22.haftadaki Yılmazköy karşılaşmasına geçici olarak antrenör Ahmet Yurt takımın başında sahaya çıkarken, takım bu maçı da 2 – 0 kaybetmişti. Play out hattında yer alan Ozanköy’de Kayhan Özerden başkanlığındaki yönetim kurulu, yeni teknik adamı belirleyene kadar takımı yönetici Aytun Aygın ve Ahmet Yurt’a emanet etti.

