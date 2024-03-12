banner913
banner932
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
38 0
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
28 0
 
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
17 0
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
21 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
33 0
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
19 0
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
21 0
banner1012

Ozanköy’de, Hasan Burgaç ile yollar ayrıldı

banner974
Ozanköy’de, Hasan Burgaç ile yollar ayrıldı
banner971
Birinci Lig ekiplerinden Ozanköy’de galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, 21. hafta sonunda teknik direktör Hasan Burgaç ile yollar ayrılmıştı.
Hasan Burgaç’ın görevden ayrılması sonrasında 22.haftadaki Yılmazköy karşılaşmasına geçici olarak antrenör Ahmet Yurt takımın başında sahaya çıkarken, takım bu maçı da 2 – 0 kaybetmişti. Play out hattında yer alan Ozanköy’de Kayhan Özerden başkanlığındaki yönetim kurulu, yeni teknik adamı belirleyene kadar takımı yönetici Aytun Aygın ve Ahmet Yurt’a emanet etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.