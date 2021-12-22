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DAÜ’lü dartsçılar hedefe atıyor

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DAÜ’lü dartsçılar hedefe atıyor
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Nazım ÖZBİL
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Darts Takımı,Üniversiteler Spor Federasyonunun düzenlediği Üniversitelerarası Darts Şampiyonasına iddialı hazırlanıyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Darts Takımıantrenörü Talat Şentürk, Üniversitelerarası Darts Şampiyonası öncesinde şu açıklamayı yaptı:
“2 senedir üst üste şampiyon olan okul dartstakımımız bu sene 6 Ocak’ta yapılacak olan Üniversiteler Arası Darts Şampiyonasına iyi hazırlanıyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Darts Takımı olarak hedefimiz yine şampiyonluktur. Şampiyon olmak için bütün öğrencilerimiz elinden geleni yapacaktır. İnşallah bu sene da şampiyonluk kupasını okulumuza getireceğiz.”
 
 
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