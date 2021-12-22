banner762
banner753
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
40 0
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
75 0
 
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
13 0
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
165 0
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
20 0
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
34 0
29 0
banner661
banner726

Cimnastik Federasyonu, genel kurul gerçekleştirecek

banner476

banner714
Cimnastik Federasyonu, genel kurul gerçekleştirecek
banner721
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.
KKTC DrFazıl Küçük Cimnastik Federasyonu Merkezindegerçekleştirilecek olan olağan genel kurul toplantısı29 Aralık Çarşamba Saat: 20.00’de başlayacak.
Olağan genel kurul toplantısının gündemi şöyle:
1. Açılış konuşması.
2. Başkanlık divanının oluşması.
3. Saygı duruşu.
4. 2021 yılı faaliyet raporunun okunması.
5. 2021 yılı mali raporun ibra edilmesi.
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.