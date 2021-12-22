Cimnastik Federasyonu, genel kurul gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.
KKTC DrFazıl Küçük Cimnastik Federasyonu Merkezindegerçekleştirilecek olan olağan genel kurul toplantısı29 Aralık Çarşamba Saat: 20.00’de başlayacak.
Olağan genel kurul toplantısının gündemi şöyle:
1. Açılış konuşması.
2. Başkanlık divanının oluşması.
3. Saygı duruşu.
4. 2021 yılı faaliyet raporunun okunması.
5. 2021 yılı mali raporun ibra edilmesi.
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.