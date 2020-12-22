Paramedikler ralli şampiyonasında görev yapacak

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile Kıbrıs Paramedik Derneği (Parder) arasında ilk ve acil müdahale ile eğitim çalışmalarında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalandı

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRK) ile Kıbrıs Paramedik Derneği (Parder) arasında ilk ve acil müdahale ile eğitim çalışmalarında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Söz konusu protokolün imza töreni, geçtiğimiz Cuma günü Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nde imzalandı. Protokolün imzalanmasında düzenlenen toplantıya KKRK Başkanı Niyazi Tekindor, KKRK Genel Sekreteri Gizem Taşoğlu, PARDER Başkanı Ademİlkhan, PARDER Eğitim Sorumlusu Meral Ceyhan ve PARDER Yönetim Kurulu üyesi Seda Duran katıldı. İmzalanan protokole göre Kıbrıs Paramedik Derneği, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize edilen KKTC Ralli Sprint Şampiyonası’daParamedik personel görevlendirecek. Parkur içerisinde ve servis alanında kurulacak ilk yardım çadırında paramedik desteği sağlanarak acil durumlarda en kısa sürede müdahale edilmesi planlanıyor. Ayrıca Ralli Kulübü’nün belirlediği görevlilerine periyodik olarak belirlenen tarihlerde ilk yardım eğitimi verilmesi öngörülüyor. Böylece KKRK tarafından organize edilen KKTC Ralli Sprint Şampiyonası’nın güvenliği en üst seviyeye çıkarılacak.

Tekindor “2021 sezonu için şampiyonamızda organizasyonlarımızın daha güvenli olması için Kıbrıs Paramedik Derneği ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdik ve protokol imzaladık. Bu nedenle PARDER Başkanı Ademİlkhan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel organizasyonlarda görev alacağız. PARDER’e güvenim sonsuzdur. İmzaladığımız bu protokol ile ilk ve acil müdahalede sağlığımızı ne yaptığını bilen paramediklere emanet ediyoruz.” dedi.

