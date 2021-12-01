Dartsta Birinci Lig heyecanı sürüyor

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken ligin dördüncü haftasını Miracle Değirmenlik, Karaoğlanoğlu, Yükseliş Hentbol İhtisas, Cihangir Avcılık Atıcılık, Mağusa Kültür Derneği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği 3 puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele ettiği ligin dördüncü haftasını Miracle Değirmenlik, Karaoğlanoğlu, Yükseliş Hentbol İhtisas, Cihangir Avcılık Atıcılık, Mağusa Kültür Derneği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği 3 puanla kapattı. Dört hafta sonunda Cihangir Avcılık Atıcılık 12 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Lideri aynı puanla Miracle Değirmenlik takip ediyor.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Merit Alsancak Yeşilova- Miracle Değirmenlik: 1-15

Karaoğlanoğlu- Düzova: 13-3

Yükseliş Hentbol İhtisas- Ozanköy: 10-6

GazimağusaDarts Birliği- Cihangir Av.At.Birliği: 4-12

Taşkınköy-Mağusa Kültür Derneği: 6-10

MesaryaDarts Birliği- KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 5-11

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 4 4 0 0 51 13 12 38

2.Miracle Değirmenlik S.K. 4 4 0 0 47 17 12 30

3.Karaoğlanoğlu S.K. 4 3 1 0 47 17 10 30

4.KKTC Fenerbahçeliler Derneği 4 2 1 1 36 28 7 8

5.Ozanköy S.K. 4 2 0 2 32 32 6 0

6.Mağusa Kültür Derneği 4 1 2 1 32 32 5 0

7.Gazimağusa Darts Birliği 4 1 1 2 30 34 4 -4

8.Taşkınköy S.K. 4 1 1 2 29 35 4 -6

9.Düzova S.K. 4 1 1 2 26 38 4 -12

10.Yükseliş Hentbol İhtisas S.K. 4 1 1 2 24 40 4 -16

11.Mesarya Darts Birliği 4 0 0 4 16 48 0 -32

12.Merit Alsancak Yeşilova S.K. 4 0 0 4 14 50 0 -36

