GAÜ uzatmada kazandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşılaşmasının normal süresi 75-75 biterken, GAÜ karşılaşmayı 88-82 kazandı.GAÜ’den Emir Can Mercan 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu

KKTC Basketbol Federasyonu’nun, Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize ettiği ÜNİLİG’de ilk haftanın kapanış maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşı karşıya geldi.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yoğun bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen, Ülviye Beşe, Kaan Yatman, Mustafa Yüzçelik üçlüsü tarafından yönetilen karşılaşmada kazanan uzatmada belli oldu. Normal süresi 75-75 biten karşılaşmada rakibine uzatma periyodunda bulduğu fırsatları değerlendiren GAÜ rakibini 88-82 yenerek lige galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın normal süresi 21-16, 38-42, 55-57 ve 75-75 olarak tamamlandı. Uzatmada rakibine 13-7’lik üstünlük kuran GAÜ maçı 88-82 kazandı.

GAÜ’den Emir Can Mercan 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, RDÜ adına Ernest BestmanJr’ın 26 sayılık performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.

