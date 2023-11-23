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Dartsta 1. Lig start aldı

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Dartsta 1. Lig start aldı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu takımsal darts ligleri önceki akşam yapılan 1. Lig karşılaşmalarıyla 2023-2024 sezonuna merhaba dedi.
Çekişmeli karşılaşmaların izlendiği ilk hafta maçlarında Vadili Darts Derneği konuk olduğu Mağusa Kültür Derneği’ni 15-1’lik skorla geçerek haftanın en farklı galibiyeti ile liderlik koltuğuna oturdu.
Lige yeni katılan ekiplerden Fota Darts Derneği de ilk haftaya hızlı bir giriş yaparak konuk ettiği Düzova Spor Kulübü’nü 12-4 yendi.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği ise bu sezon yaptığı flaş transferlerle ilk haftayı galibiyetle kapatan ekipler arasında olurken ligde iddialı olacaklarının sinyallerini verdiler. 
Ligde alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle:
 
 
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