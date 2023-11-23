Dartsta 1. Lig start aldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu takımsal darts ligleri önceki akşam yapılan 1. Lig karşılaşmalarıyla 2023-2024 sezonuna merhaba dedi.Çekişmeli karşılaşmaların izlendiği ilk hafta maçlarında Vadili Darts Derneği konuk olduğu Mağusa Kültür Derneği’ni 15-1’lik skorla geçerek haftanın en farklı galibiyeti ile liderlik koltuğuna oturdu.Lige yeni katılan ekiplerden Fota Darts Derneği de ilk haftaya hızlı bir giriş yaparak konuk ettiği Düzova Spor Kulübü’nü 12-4 yendi.KKTC Fenerbahçeliler Derneği ise bu sezon yaptığı flaş transferlerle ilk haftayı galibiyetle kapatan ekipler arasında olurken ligde iddialı olacaklarının sinyallerini verdiler.Ligde alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle: