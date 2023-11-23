Kınacı: “Basketbol Federasyonu ile olan ilişkilerimizi askıya aldık”

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Kınacı yönetim kurulu ile yaptığı görüşme sonrasında Basketbol Federasyonu ile işbirliği içerisinde düzenlenen tüm organizasyon ve ilişkilerin askıya alındığını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, son günlerde Cumhuriyet Kupası organizasyonu ile ilgili gündemde yer alan konularla alakalı Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in söylemlerine cevap verdi. Kınacı, yönetim kurulu ile yaptığı görüşme sonrasında Basketbol Federasyonu ile işbirliği içerisinde düzenlenen tüm organizasyon ve ilişkilerin askıya alındığını bildirdi.

Kınacı’nın açıklaması şöyle;

“Değerli spor camiası ve üniversite spor kulüpleri, geçtiğimiz hafta KKTC’nın 40. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kupası adı altında Spor Dairesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve anavatan Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen üniversitelerle gerçekleştirilen organizasyonla ilgili olarak son günlerde gündemde tutulmaya çalışılan çirkin ve haddini aşan söylemler oluşmuştur.

Şöyle ki 20 Kasım 2023 tarihinde Bağımsız Gazete’de Mehmet Hasgüler tarafından hiçbir delile ve gerçeğe dayandırılmadan kulaktan dolma bilgilerle kaleme alınan Cumhuriyet Kupası organizasyonunda Azerbaycan kafilesine uygunsuz davranışlar gösterildiği ve ülkemiz basketbol hakemlerinin, Azeri hakemlere yönelik çirkin söylemlerde bulunduğu ilgili yazıda belirtilmiştir. Akabinde aynı gün şahsım tarafından Sayın Mehmet Hasgüler’e cevap yazılmış ve söz konusu yazıda yer alan söylemlerin doğru olmadığı detaylıca kendisine anlatılmıştır.

Bugün ise yine aynı medya kuruluşunda yazısı yayınlanan Mehmet Hasgüler yeniden organizasyonla ilgili olarak yazdığı içeriğin kimler tarafından kendisine söylendiğini belirtmiş ve aslında kendisi de kulaktan dolma bilgileri kaleme aldığını itiraf etmiştir. Sayın Mehmet Hasgüler’i çok uzun yıllardır sporun içerisinde yer alan biri olarak ne bir basketbol karşılaşmasında ne de bir spor organizasyonunda hiç görmedim. Belki kendisi gidiyordur ancak biz karşılaşmamışızdır. Bu yüzden Sayın Hasgüler’den sporcularımızın yaşadığı çağ dışı ambargolar karşısındaki psikolojisini ve ülkemizde yer alan spor kulüplerimizin verdiği mücadeleyi anlamasını beklemiyorum.

Ancak beni ve yönetim kurulumu üzen, yıllardır omuz omuza aynı gemide mücadele ettiğimiz ve basketbolun her kademesinde görev yapan KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in bizleri, sporcularını ve hakemlerini savunacağı yerde organizasyonla ilgili federasyonumuzu karalayıcı açıklamalar yapmasıdır. Sayın Mevlit’in organizasyonda bizim federasyonumuzun bulunmadığıyla ilgili söylediği sözler şahsımın ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın emeklerini hiçe saymaktır. Üniversiteler bünyesinde yıllardır Basketbol Federasyonu’ndan bağımsız olarak Üniversite Spor Oyunları çerçevesinde basketbol branşını biz organize ediyoruz. Üniversite takımlarının davet edildiği ve cumhuriyetimizin 40.yılı kapsamındaki bu organizasyonu da bizim organize etmemiz kadar doğal bir durum yoktur. Şu unutulmamalıdır ki üniversitelerin tüm branşları ile ilgili organizasyon düzenleme ve bunu yönetme yetisi bizde fazlasıyla mevcuttur. Bunun en büyük kanıtı da düzenlediğimiz branşlarda üniversitelerimiz tarafından aldığımız olumlu geri dönüşlerdir. Sayın Mevlit organizasyonun maliyeti ve gösterilen ilgi ile alakalı da gereksiz bir açıklama yaparak rakamlar vermiştir. Kendisine tavsiyem bizim federasyonumuzun içerisinde bulunduğu bir organizasyonla ilgili karalayıcı açıklamaları bırakıp kendi federasyonundaki büyük sorunlara odaklanmasıdır. Çünkü bu gidişle yıllardır birlikte düzenlediğimiz ÜNİLİG organizasyonu basketbol liglerinin çok önüne geçecektir ki geçtiğimiz sezonki üniversiteler sayesinde oluşan seyirci ortamı herkesin malumudur. Sayın Mevlit’in kendisine bağlı basketbol hakemlerine yönelik Sayın Hasgüler’in kaleme aldığı yazıdaki çirkin ithamlara verdiği yanıtı da kendi hakemlerine bırakıyorum. “Böyle bir şey söz konusu bile olamaz” deyip hakemlerini koruyacağı yerde, “böyle bir şey varsa görevlerine son veririz” açıklaması karalayıcı ve küçük düşürücü bir söylemdir.

Son olarak yönetim kurulumuz ile yapmış olduğum görüşme sonrasında bu tarihten itibaren KKÜSF olarak Basketbol Federasyonu ile tüm ilişkilerimizi askıya aldığımızı ve bundan sonra herhangi bir işbirliği içerisinde organizasyon düzenlemeyeceğimizi bildiririm. Saygılarımla”

