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Dartslar, Camcıoğlu ve Karaosman anısına atılacak

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Dartslar, Camcıoğlu ve Karaosman anısına atılacak
Güzelyurt Darts Birliğinin (GDB) organize ettiğiGDB Ferdi Darts Şampiyonasına beşinci turnuva ile devam edilecek.
Güzelyurt Darts Birliği organizasyonunda ve Binatlı Yılmaz Spor Kulübü (BYSK) sponsorluğunda GDB Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren beşinci turnuva olan GDB 2021-2022 Ferdi Darts Şampiyonası, Mustafa Camcıoğlu ve Kemal Cemali Karaosman anısına düzenlenecek. Mustafa Camcıoğlu ve Kemal Cemali KaraosmanAçık Anı Darts Turnuvası 4 Mart 2022 Cuma akşamı Binatlı YSK lokalinde saat: 20:15'te gerçekleşecek.
Güzelyurt Darts Birliği yaptığı açıklama ile merhumların yakınlarını ve sevenleri ile tüm dart sporcularını turnuvaya davet etti.
 
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