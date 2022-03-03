banner762
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
5 0
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
50 0
 
Elektrikte limit karmaşası
Elektrikte limit karmaşası
35 0
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
13 0
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
117 0
Elektriğe yüzde 300’e yakın zam
Elektriğe yüzde 300’e yakın zam
44 0
100 TL üzeri borcu olanın elektriği kesilecek
100 TL üzeri borcu olanın elektriği kesilecek
66 0
banner797
banner794

Attila Topaloğlu anılıyor

banner476

banner714
Attila Topaloğlu anılıyor
Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği merhum başkanlarından Attila Topaloğlu, 22. Ölüm Yıldönümünde Yarın (4 Mart Cuma) saat 11.30’da kabri başında anılacak.
Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen merhum Attila Topaloğlu, 22. ölüm yıldönümünde Cuma günü kabri başında düzenlenecek törenle anılacak. Önce hakemlik ardından MHK Başkanlığı yapan Attila Topaloğlu, daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak, bu program tarzını hayata geçiren ilk kişi oldu. Cuma sabah kabri başında yapılacak olan anma törenine Topaloğlu’nun ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri de katılacak. Yapılacak konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla tamamlanacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.