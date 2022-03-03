Attila Topaloğlu anılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği merhum başkanlarından Attila Topaloğlu, 22. Ölüm Yıldönümünde Yarın (4 Mart Cuma) saat 11.30’da kabri başında anılacak.

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen merhum Attila Topaloğlu, 22. ölüm yıldönümünde Cuma günü kabri başında düzenlenecek törenle anılacak. Önce hakemlik ardından MHK Başkanlığı yapan Attila Topaloğlu, daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak, bu program tarzını hayata geçiren ilk kişi oldu. Cuma sabah kabri başında yapılacak olan anma törenine Topaloğlu’nun ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri de katılacak. Yapılacak konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla tamamlanacak.

