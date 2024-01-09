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Dartscılardan Şampiyon Meleklere destek

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Dartscılardan Şampiyon Meleklere destek
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Süper Lig 6. hafta müsabakaları Pazartesi akşamı oynandı.
Lider Minareliköy 6. haftayı da kayıpsız geçerek averaj ile ligin bir diğer namağlup takımı Gönyeli spor kulübü önünde liderliğini sürdürdü.
Minareliköy, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği maçı öncesi Şampiyon Melekler unutulmadı ve geçtiğimiz hafta başlayan İsias davasında şampiyon meleklerimizin ailelerine destek verildi.
 
6. HAFTA SONUÇLARI
Cihangir Av. Atıcılık Birliği - Minareliköy Spor Kulübü: 3-13               
Gönyeli Spor Kulübü - Diamond Child Darts Derneği: 14-2                  
Lefkoşa Darts Birliği - Gönyeli Darts Birliği: 0-16                                 
Beyarmudu Belediyesi - Cihangir Spor Kulübü: 6-10                             
Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği: 8-8                                          
 
                KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU                                          
                                                               TAKIM  O            G            B             M           A             Y             AV          P
1             Minareliköy Spor Kulübü             6             6             0             0             82           14           68           18
2             Gönyeli Spor Kulübü                     6             6             0             0             75           21           54           18
3             Gönyeli Darts Birliği                        6             5             0             1             74           22           52           15
4             Cihangir Av. Atıcılık Birliği             6             4             0             2             53           43           10           12
5             Güzelyurt Darts Birliği                   6             2             1             3             46           50           -4            7
6             Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü          6             2             1             3             39           57           -18         7
7             Cihangir Spor Kulübü                     6             2             0             4             34           62           -28         6
8             Beyarmudu Belediyesi                 6             1             0             5             42           54           -12         3
9             Diamond Child Darts Derneği     6             1             0             5             22           74           -52         3
10           Lefkoşa Darts Birliği                        6             0             0             6             13           83           -70         0
 
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