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Kickboksta başarılı antrenör ve hakemler açıklandı

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Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursunda / Gelişim Seminerinde başarılı olanlar açıklandı

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Kickboksta başarılı antrenör ve hakemler açıklandı
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Federasyonun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Semineri, 05-10 Kasım 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Federasyon Eğitim Merkezinde ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.
   Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Antrenörü Ali KALE, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Teknik Komite Başkanı Kürşad MAMALI ve Hakem Komitesi Başkanı Vedat YAYAR tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alarak bir üst kademeye terfi eden antrenörler ve hakemler ile Seminere katılarak başarılı olan antrenörler ve hakemlerin isimleri şöyle;
   ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNUDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;
SIRA NO   ADI   SOYADI    DERCESİ
01     MEHMET  ERDEM     4.KADEME
02     TUFAN      ŞİMŞEK     4.KADEME
03     UMAR       ABDULAZİZ       4.KADEME
04     HÜSEYİN  TURAÇ      3.KADEME
05     BAHAR     ERDEM     2.KADEME
06     ASENA      HOŞOĞLU 2.KADEME
07     DENYS      CHEKLALOV     1.KADEME
08     KEMAL     KARAHAN         1.KADEME
09     ONUR CAN        ÖCAL        1.KADEME
10     MUHAMMET     ABACILAR         1.KADEME
11     DUHAN ALİ       KHAKPARAGHİ         1.KADEME
12     İSMAİL HAKKI ÇEBİ 1.KADEME
  ANTRENÖR SEMİNERİNİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;
SIRA NO   ADI   SOYADI    DERCESİ
01     CUMA       ÖZTÜRK   SEMİNER
02     KÜRŞAD   MAMALI   SEMİNER
03     EKİM         ÖZGÜVENLİ      SEMİNER
04     FEYZİ        KURUMANASTIRLI   SEMİNER
05     HATİCE     ERDEM     SEMİNER
06     NAZİME    YAYAR     SEMİNER
07     NAZAN     BERRAK   SEMİNER
08     CELİL        AKARPINAR      SEMİNER
09     AHMET     ARCA        SEMİNER
  HAKEM KURSUNUNDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;
SIRA NO   ADI   SOYADI    DERCESİ
01     CUMA       ÖZTÜRK   ULUSAL
02     ŞENGÜL    KIRMIZI    BÖLGE
03     DUHAN ALİ       KHAKPARAGHİ         BÖLGE
04     İSMAİL HAKKI  ÇEBİ BÖLGE
05     AYŞE         KARAMAN        ADAY
06     HATİCE     KÖSEOĞLU       ADAY
07     SERMİN    ÖZCÖMERT       ADAY
08     MUHAMMET     ABACILAR         ADAY
09     EMRAH     ŞAHİN       ADAY
10     HAVVA     KARAMAN        ADAY
11     PINAR       AKARPINAR      ADAY
12     TEKHAN ALİ     KHAKPARAGHİ         ADAY
  HAKEM GELİŞİM SEMİNERİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;
SIRA NO   ADI   SOYADI    DERCESİ
01     NAZAN     BERRAK   SEMİNER
02     İBRAHİM ÖZGÜL      SEMİNER
03     HÜSEYİN KÖSEOĞLU       SEMİNER
04     HATİCE     ERDEM     SEMİNER
05     MEHMET ERDEM     SEMİNER
06     CELİL        AKARPINAR      SEMİNER
07     ZÜLFİYE   AKARPINAR      SEMİNER
08     NAZİME    YAYAR     SEMİNER
09     RAMAZAN         ŞEKER      SEMİNER
10     MUSTAFA          KARADEMİR     SEMİNER
 
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