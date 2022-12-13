Kickboksta başarılı antrenör ve hakemler açıklandı

Federasyonun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Semineri, 05-10 Kasım 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Federasyon Eğitim Merkezinde ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.
Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Antrenörü Ali KALE, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Teknik Komite Başkanı Kürşad MAMALI ve Hakem Komitesi Başkanı Vedat YAYAR tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alarak bir üst kademeye terfi eden antrenörler ve hakemler ile Seminere katılarak başarılı olan antrenörler ve hakemlerin isimleri şöyle;
ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNUDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;
SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ
01 MEHMET ERDEM 4.KADEME
02 TUFAN ŞİMŞEK 4.KADEME
03 UMAR ABDULAZİZ 4.KADEME
04 HÜSEYİN TURAÇ 3.KADEME
05 BAHAR ERDEM 2.KADEME
06 ASENA HOŞOĞLU 2.KADEME
07 DENYS CHEKLALOV 1.KADEME
08 KEMAL KARAHAN 1.KADEME
09 ONUR CAN ÖCAL 1.KADEME
10 MUHAMMET ABACILAR 1.KADEME
11 DUHAN ALİ KHAKPARAGHİ 1.KADEME
12 İSMAİL HAKKI ÇEBİ 1.KADEME
ANTRENÖR SEMİNERİNİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;
SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ
01 CUMA ÖZTÜRK SEMİNER
02 KÜRŞAD MAMALI SEMİNER
03 EKİM ÖZGÜVENLİ SEMİNER
04 FEYZİ KURUMANASTIRLI SEMİNER
05 HATİCE ERDEM SEMİNER
06 NAZİME YAYAR SEMİNER
07 NAZAN BERRAK SEMİNER
08 CELİL AKARPINAR SEMİNER
09 AHMET ARCA SEMİNER
HAKEM KURSUNUNDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;
SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ
01 CUMA ÖZTÜRK ULUSAL
02 ŞENGÜL KIRMIZI BÖLGE
03 DUHAN ALİ KHAKPARAGHİ BÖLGE
04 İSMAİL HAKKI ÇEBİ BÖLGE
05 AYŞE KARAMAN ADAY
06 HATİCE KÖSEOĞLU ADAY
07 SERMİN ÖZCÖMERT ADAY
08 MUHAMMET ABACILAR ADAY
09 EMRAH ŞAHİN ADAY
10 HAVVA KARAMAN ADAY
11 PINAR AKARPINAR ADAY
12 TEKHAN ALİ KHAKPARAGHİ ADAY
HAKEM GELİŞİM SEMİNERİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;
SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ
01 NAZAN BERRAK SEMİNER
02 İBRAHİM ÖZGÜL SEMİNER
03 HÜSEYİN KÖSEOĞLU SEMİNER
04 HATİCE ERDEM SEMİNER
05 MEHMET ERDEM SEMİNER
06 CELİL AKARPINAR SEMİNER
07 ZÜLFİYE AKARPINAR SEMİNER
08 NAZİME YAYAR SEMİNER
09 RAMAZAN ŞEKER SEMİNER
10 MUSTAFA KARADEMİR SEMİNER
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.