Kickboksta başarılı antrenör ve hakemler açıklandı

Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursunda / Gelişim Seminerinde başarılı olanlar açıklandı

Federasyonun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Semineri, 05-10 Kasım 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Federasyon Eğitim Merkezinde ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Antrenörü Ali KALE, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Teknik Komite Başkanı Kürşad MAMALI ve Hakem Komitesi Başkanı Vedat YAYAR tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alarak bir üst kademeye terfi eden antrenörler ve hakemler ile Seminere katılarak başarılı olan antrenörler ve hakemlerin isimleri şöyle;

ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNUDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;

SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ

01 MEHMET ERDEM 4.KADEME

02 TUFAN ŞİMŞEK 4.KADEME

03 UMAR ABDULAZİZ 4.KADEME

04 HÜSEYİN TURAÇ 3.KADEME

05 BAHAR ERDEM 2.KADEME

06 ASENA HOŞOĞLU 2.KADEME

07 DENYS CHEKLALOV 1.KADEME

08 KEMAL KARAHAN 1.KADEME

09 ONUR CAN ÖCAL 1.KADEME

10 MUHAMMET ABACILAR 1.KADEME

11 DUHAN ALİ KHAKPARAGHİ 1.KADEME

12 İSMAİL HAKKI ÇEBİ 1.KADEME

ANTRENÖR SEMİNERİNİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;

SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ

01 CUMA ÖZTÜRK SEMİNER

02 KÜRŞAD MAMALI SEMİNER

03 EKİM ÖZGÜVENLİ SEMİNER

04 FEYZİ KURUMANASTIRLI SEMİNER

05 HATİCE ERDEM SEMİNER

06 NAZİME YAYAR SEMİNER

07 NAZAN BERRAK SEMİNER

08 CELİL AKARPINAR SEMİNER

09 AHMET ARCA SEMİNER

HAKEM KURSUNUNDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;

SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ

01 CUMA ÖZTÜRK ULUSAL

02 ŞENGÜL KIRMIZI BÖLGE

03 DUHAN ALİ KHAKPARAGHİ BÖLGE

04 İSMAİL HAKKI ÇEBİ BÖLGE

05 AYŞE KARAMAN ADAY

06 HATİCE KÖSEOĞLU ADAY

07 SERMİN ÖZCÖMERT ADAY

08 MUHAMMET ABACILAR ADAY

09 EMRAH ŞAHİN ADAY

10 HAVVA KARAMAN ADAY

11 PINAR AKARPINAR ADAY

12 TEKHAN ALİ KHAKPARAGHİ ADAY

HAKEM GELİŞİM SEMİNERİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;

SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ

01 NAZAN BERRAK SEMİNER

02 İBRAHİM ÖZGÜL SEMİNER

03 HÜSEYİN KÖSEOĞLU SEMİNER

04 HATİCE ERDEM SEMİNER

05 MEHMET ERDEM SEMİNER

06 CELİL AKARPINAR SEMİNER

07 ZÜLFİYE AKARPINAR SEMİNER

08 NAZİME YAYAR SEMİNER

09 RAMAZAN ŞEKER SEMİNER

10 MUSTAFA KARADEMİR SEMİNER