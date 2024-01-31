U-14 Basketbol takımı ilk idmanını yaptı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 14 Bölge Şampiyonası’nda Aksaray Grubu’nda mücadele edecek U 14 Karması ilk idmanını yaptı.

Antrenörlüğünü Tahir Soyer’in yaptığı ve yardımcı olarak da Onat Serin’in yer aldığı takımın idmanına 29’a yakın sporcu katıldı. Kadro ileriki günlerde 12’ye indirilecek.

Karmanın ilk idmanını Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da izledi.

6-8 Şubat’ta yapılacak elemelerde karmamız Aksaray Grubu’nda yer alacak.

