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Darts Süper Ligde zirve karıştı

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Darts Süper Ligde beşinci haftayı Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Darts Birliği ve Gönyeli AA Kulübü üç puanla kapatırken, ilk 3 takım aynı puanla sıralandılar

Darts Süper Ligde zirve karıştı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.
Sekiz takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Minaraliköy, Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü üç puanla kapattılar.Beş haftanın geride kaldığı ligde Lefkoşa Darts Birliği, 12 puan ve averajla liderlik koltuğunda otururken, aynı puana sahip Gönyeli Darts Birliği ile Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Beyarmudu Belediyesi-Minareliköy: 2-14
Coşkuner Kültür Sanat ve Spor D.- Lefkoşa Darts Birliği: 4-12
Cihangir-Gönyeli Darts Birliği: 4-12
Gönyeli Av.At.K.-LEGEND: 10-6
2020-2021 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Lefkoşa Darts Birliği          5          4          0          1          57        23        12        34
2.Gönyeli Darts Birliği           5          4          0          1          51        29        12        22
3.Coşkuner K.S.ve S.D.         5          4          0          1          47        33        12        14
4.Minareliköy                         4          3          0          1          44        20        9          24
5.Gönyeli Av.At.K.               5          3          0          2          40        40        9          0
6.Beyarmudu Belediyesi        5          1          0          4          25        55        3          -30
7.Cihangir                               4          0          0          4          17        47        0          -30
8.LEGEND                            5          0          0          5          23        57        0          -34
 
 
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