Erbay, üye yazıyor

Birinci Lig ekiplerinden Değirmenlik’in yeni başkanı Ahmet Erbay, göreve hızlı bir başlangıç yaptı.

Ahmet Erbay başkanlığındaki Değirmenlik yönetim kurulu, görev dağılımı yaptıktan sonra, üye yazımına yöneldi. Kulübe hem gelir sağlamak hem de daha güçlü bir yapı oluşturmayı hedefleyen Ahmet Erbay başkanlığındaki Değirmenlik yönetim kurulu, üye yazımında 200’e yaklaştı.

Başkan Ahmet Erbay üye yazımı ile bizzat ilgilenirken, kulübün 197. üyesini kayda geçirdi. Abdullah Oymak, Değirmenlik Spor Kulübünün yeni üyesi oldu.



