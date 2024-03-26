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Darts Süper Ligde 15. Hafta tamamlandı

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Darts Süper Ligde 15. Hafta tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan 15. Hafta Süper lig karşılaşmalarıyla devam edildi. Gecenin öneli karşılaşmasında  Minareliköy Spor Kulübü konuk ettiği Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği’ni 11-5 skorla geçerek şampiyonluk yolunda zorlu bir engeli daha aşmış oldu.
Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;
 
Minareliköy Spor Kulübü:11 - Cihangir Av. Atıcılık Birliği:5                         
Gönyeli Darts Birliği:15 - Lefkoşa Darts Birliği:1                                   
Diamond Child Darts Derneği:1 - Gönyeli Spor Kulübü:15                   
Cihangir Spor Kulübü:9 - Beyarmudu Belediyesi:7                                
Güzelyurt Darts Birliği:6 - Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:10
 
 
                KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU                                          
                TAKIM  O            G            B             M           A             Y             AV          P
1             Minareliköy Spor Kulübü             15           14           0             1             188         52           136         42
2             Gönyeli Darts Birliği        15           13           1             1             189         51           138         40
3             Gönyeli Spor Kulübü      15           12           1             2             173         67           106         37
4             Cihangir Av. Atıcılık Birliği             15           9             2             4             135         105         30           29
5             Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü          15           8             1             6             113         127         -14         25
6             Cihangir Spor Kulübü     15           5             1             9             93           147         -54         16
7             Güzelyurt Darts Birliği    15           4             2             9             96           144         -48         14
8             Beyarmudu Belediyesi  15           3             1             11           100         140         -40         10
9             Lefkoşa Darts Birliği        15           1             1             13           54           186         -132       4
10           Diamond Child Darts Derneği     15           1             0             14           59           181         -122       3
 
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