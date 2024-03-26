banner913
banner932
“Net Holding 50. Yıl Ormanı” için fidan dikim şenliği düzenlendi
“Net Holding 50. Yıl Ormanı” için fidan dikim şenliği düzenlendi
25 0
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
17 0
 
Denizlerde fırtına bekleniyor
Denizlerde fırtına bekleniyor
16 0
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
14 0
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
62 0
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
61 0
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
39 0
banner1012

Küçükler final için yarıştılar

banner1020

Atletizmde Gazimağusa ve Lefkoşa bölgeleri, Küçükler Eleme Müsabakaları tamamlandı

banner974
Küçükler final için yarıştılar
banner971
Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Küçükler Atletizm Eleme Müsabakaları tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca süren yarışlarda Mağusa ve Lefkoşa bölgesi okulları finallere kalabilmek için yarıştı. Yarışlar sonunda Gazimağusa A bölgesi küçük kızlarda Yeniboğaziçi İlkokulu, küçük erkeklerde Şht. İlker Karter İlkokulu birinci oldu. Gazimağusa B bölgesi küçük kızlarda Şht. Hüseyin Akil İlkokulu ile küçük erkeklerde Alasya İlkokulu birinci olma başarısı gösterdi.
Lefkoşa bölgesi küçük kızlarda Necat British İlkokulu (Lefkoşa) birinci olurken, küçük erkeklerde Levent Primary İlkokulu birincilik sevinci yaşadı. Eleme yarışları sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:
 
Gazimağusa A Bölgesi
Küçük Kız
1. Yeniboğaziçi İlkokulu                           219 Puan
2. Mustafa Kemal İlkokulu              201 Puan
3. Şht. İlker Karter İlkokulu            160 Puan
4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İ.                  152 Puan
5. Mormenekşe İlkokulu                           139 Puan
6. Dr. S. Günsel D. İlkokulu (İskele)         117 Puan
7. Dipkarpaz İlkokulu                     88 Puan
 
Küçük Erkek
1. Şht. İlker Karter İlkokulu            214 Puan
2. Yeniboğaziçi İlkokulu                           210 Puan
3. Şht. Salih Terzi İlkokulu              167 Puan
4. Mormenekşe İlkokulu                           158 Puan
5. Dipkarpaz İlkokulu                     152 Puan
6. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu       135 Puan
7. Dr. S. Günsel D. İlkokulu (İskele)         128 Puan
8. Mustafa Kemal İlkokulu              119 Puan
 
Gazimağusa B Bölgesi
Küçük Kız
1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 260 Puan
2. Polatpaşa İlkokulu             252 Puan
3. Alasya İlkokulu                           219 Puan
4. Alaniçi İlkokulu                           207 Puan
5. Neo Kids Mektebim İlkokulu       160 Puan
6. Şht. Osman Ahmet İlkokulu        159 Puan
7. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu      149 Puan
 
Küçük Erkek
1. Alasya İlkokulu                                    243 Puan
2. Polatpaşa İlkokulu                       201 Puan
3. Alaniçi İlkokulu                                    184 Puan
4. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu          176 Puan
5. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu      170 Puan
6. Neo Kids Mektebim İlkokulu                156 Puan
7. Şht. Osman Ahmet İlkokulu                 134 Puan
8. TMV&Samtay Suna Ata Atun İlk.       92 Puan
 
Lefkoşa Bölgesi
Küçük Kız
1. Necat British İlkokulu (Lefkoşa)  280 Puan
2. Levent Primary İlkokulu              236 Puan
3. Yakın Doğu İlkokulu                            226 Puan
4. 9 Eylül İlkokulu                                    222 Puan
5. Dr. S. Günsel D. İlkokulu (L/şa)  217 Puan
6. Gönyeli İlkokulu                          145 Puan
7. Haspolat İlkokulu                        143 Puan
8. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu             124 Puan
 
Küçük Erkek
1. Levent Primary İlkokulu              246 Puan
2. Gönyeli İlkokulu                          241 Puan
3. Yakın Doğu İlkokulu                            217 Puan
4. 9 Eylül İlkokulu                                    185 Puan
5. Dr. S. Günsel D. İlkokulu (L/şa)  181 Puan
6. Necati Taşkın İlkokulu                         150 Puan
7. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu             150 Puan
8. Haspolat İlkokulu                        147 Puan
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.