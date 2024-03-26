Küçükler final için yarıştılar

Atletizmde Gazimağusa ve Lefkoşa bölgeleri, Küçükler Eleme Müsabakaları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Küçükler Atletizm Eleme Müsabakaları tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca süren yarışlarda Mağusa ve Lefkoşa bölgesi okulları finallere kalabilmek için yarıştı. Yarışlar sonunda Gazimağusa A bölgesi küçük kızlarda Yeniboğaziçi İlkokulu, küçük erkeklerde Şht. İlker Karter İlkokulu birinci oldu. Gazimağusa B bölgesi küçük kızlarda Şht. Hüseyin Akil İlkokulu ile küçük erkeklerde Alasya İlkokulu birinci olma başarısı gösterdi.Lefkoşa bölgesi küçük kızlarda Necat British İlkokulu (Lefkoşa) birinci olurken, küçük erkeklerde Levent Primary İlkokulu birincilik sevinci yaşadı. Eleme yarışları sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:Gazimağusa A BölgesiKüçük Kız1. Yeniboğaziçi İlkokulu 219 Puan2. Mustafa Kemal İlkokulu 201 Puan3. Şht. İlker Karter İlkokulu 160 Puan4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İ. 152 Puan5. Mormenekşe İlkokulu 139 Puan6. Dr. S. Günsel D. İlkokulu (İskele) 117 Puan7. Dipkarpaz İlkokulu 88 PuanKüçük Erkek1. Şht. İlker Karter İlkokulu 214 Puan2. Yeniboğaziçi İlkokulu 210 Puan3. Şht. Salih Terzi İlkokulu 167 Puan4. Mormenekşe İlkokulu 158 Puan5. Dipkarpaz İlkokulu 152 Puan6. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 135 Puan7. Dr. S. Günsel D. İlkokulu (İskele) 128 Puan8. Mustafa Kemal İlkokulu 119 PuanGazimağusa B BölgesiKüçük Kız1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 260 Puan2. Polatpaşa İlkokulu 252 Puan3. Alasya İlkokulu 219 Puan4. Alaniçi İlkokulu 207 Puan5. Neo Kids Mektebim İlkokulu 160 Puan6. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 159 Puan7. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 149 PuanKüçük Erkek1. Alasya İlkokulu 243 Puan2. Polatpaşa İlkokulu 201 Puan3. Alaniçi İlkokulu 184 Puan4. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 176 Puan5. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 170 Puan6. Neo Kids Mektebim İlkokulu 156 Puan7. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 134 Puan8. TMV&Samtay Suna Ata Atun İlk. 92 PuanLefkoşa BölgesiKüçük Kız1. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 280 Puan2. Levent Primary İlkokulu 236 Puan3. Yakın Doğu İlkokulu 226 Puan4. 9 Eylül İlkokulu 222 Puan5. Dr. S. Günsel D. İlkokulu (L/şa) 217 Puan6. Gönyeli İlkokulu 145 Puan7. Haspolat İlkokulu 143 Puan8. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 124 PuanKüçük Erkek1. Levent Primary İlkokulu 246 Puan2. Gönyeli İlkokulu 241 Puan3. Yakın Doğu İlkokulu 217 Puan4. 9 Eylül İlkokulu 185 Puan5. Dr. S. Günsel D. İlkokulu (L/şa) 181 Puan6. Necati Taşkın İlkokulu 150 Puan7. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 150 Puan8. Haspolat İlkokulu 147 Puan