Darts Federasyonu tablet vermeyi sürdürüyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerinde hız kesmezken, bir çocuğu daha sevindirdi. Dördüncü tablet, Serhatköy İlkokulu ikinci sınıf öğrencisine, Muazzez Beyzade Kolcu ve Yıldız Ceylangüden tarafından verildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Covid-19 salgını nedeniyle kapanan okullar ve online ders yapılan ülkemizde ihtiyaçlı olan çocuklara derslere katılabilmeleri için alınan tabletlerin dağıtımını sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda üç ihtiyaçlı öğrenciye verilen tabletin ardından dördüncü tablet bir ihtiyaçlı öğrenciye daha ulaştırıldı.

İhtiyaçlı öğrenciye tabletini Darts Federasyonu Ceza Kurulu Üyesi ve ayni zamanda ilkokul öğretmeni olan Muazzez Beyzade Kolcu ile öğrencinin sınıf öğretmeni Yıldız Ceylangüden tarafından verdi. Serhatköy İlkokulu ikinci sınıfında okuyan öğrenciye verilen tablet sonrasında çocuğun mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirten öğretmenleri, Darts Federasyonu Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

Darts Federasyonu Yönetim Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında bütçe ayırıp 5 adet tablet alınmasını karar vermişti. Alınan beş tabletten dördü, ihtiyaçlı öğrencilere dağıtılırken, bir tabletin ise önümüzdeki günlerde verileceği açıklandı.

