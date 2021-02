Avcılar av günlerinin telafi edilmesini istiyor

Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, pandemiden dolayı kaybedilen av günleri ve yaşanılan mağduriyet ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığına bir yazı yazarken, yazıda önerilerini de sundu

Osman Cook başkanlığındaki Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, pandemiden dolayı kaybedilen av günleri ve yaşanılan mağduriyet ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığına bir yazı yazdı.

Yaşanılan mağduriyetin giderilmesi için Avcılık Federasyonu yönetim kurulunun İçişleri Bakanlığınayazdığı yazı şöyle:

“Malumunuzdur ki, 10.01.2021- 28.02.2021 tarihleri arasında toplam15 av günü olarak, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan tüzükle ilan edilen ve halen devam etmekte olan 1. İnce av sezonu, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile sekteye uğramış ve buna paralel uygulanan kapanma ve/veya sokağa çıkma yasağından dolayı avcılarımız ava gidebilecekleri günler olan 27, 31 Ocak – 3,7,10,14 ve 17 Şubat tarihlerinde toplam 7 gün ava gidememişlerdir. Keza, 21.02.2021 tarihinde de ava gidebilmeleri mümkün olmayacaktır. Görülmektedir ki, toplam 15 gün olan avlanabilir günlerin yarısından fazlası kaybedilmiş durumdadır.

Her ne kadar, camia olarak önce sağlık prensibini benimsemiş olsak da, yaşanan durumun bir çok anlamda etkilerinin olduğu ve mağduriyetlere yol açtığı aşikardır.

İlk olarak avcılarımız ava gidememiş olmaları nedeniyle, hali hazırda yıllık ödemiş oldukları av ruhsatları çerçevesinde, ava gidebilmek adına kendilerine tanınan haktan ve/veya av günlerinden mahrum kalmışlardır.

Buna paralel, avcılarımızın fişek tedarik ettikleri av bayilerinin sezon için yapmış oldukları hazırlık ve dükkanlarında satmak üzere aldıkları stok ve/veya yaptıkları yatırım da ellerinde kalmış ve bayiler en çok gelir elde edebilecekleri bu av sezonunu büyük zararlarla kapatma noktasına gelmişlerdir. Bu durum ülkemizde bulunan av fişeği üreticisi durumundaki girişimcilerimiz için de aynıdır. Görülmektedir ki, bu durum özelde avcılık camiasını genelde ise zaten zor durumda olan tüm ülke ekonomisini etkiler boyuttadır. Bazı av bayileri ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda bu durumun varlığını tespit etmiş bulunmaktayız.

Bu bağlamda, 22.02.2021 tarihine değin Sağlık Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ışığında alınan Bakanlar Kurulu kararlarının geçerli olduğunun bilincinde olmakla birlikte, yukarıda değindiğimiz sıkıntıların göz önünde bulundurulup aşağıdaki hususlarda yeniden değerlendirme yapılarak, bizlere yardımcı olunmasını talep ederiz.

Şöyle ki;

1. Alınan Bakanlar Kurulu kararlarının 22.02.2021 tarihinden itibaren esnetilerek, kısmi açılmaya gidilmesi halinde, avcılarımızın belli kıstaslara uymak kaydı ile (her araçta maskeli en fazla iki kişi bulunması, pcr testi yaptırma zorunluluğu v.s ) av günlerinde araziye çıkarak avlanmalarını sağlayabilecek bir karar üretilmesi,

2. Kapanma nedeni ile kaybedilen av günlerinin telafi edilebilmesi açısından, 22.02.2021 tarihinden 28.02.2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) olan sürenin av günü olarak tayin edilmesine ilişkin bir kararın ve/veya alternatif bir kararın üretilmesi.

Bilinmesini isteriz ki; tüm camiamız yaşanan olağanüstü durumun şartlarının bilincinde hareket ederek, konulacak kıstaslara uymak konusunda hem fikirdir. Doğada bireysel olarak yapılacak avcılık faaliyetinin de bulaş konusunda herhangi bir sıkıntıya neden olacağını ve/veya bulaşın artmasını tetikleyeceğini düşünmüyoruz.

Konu hakkında karar üretilirken, özelde avcılarımızın, genelde ise ülke ekonomisinin önemli parçalarından biri olan avcılıkla ilgili sektörün ve/veya av malzemesi satıcılarının ve/veya fişek ithal eden girişimcilerin ve/veya fişek üreten yerli üreticilerimizin uğradıkları kaybın ve zarar ziyanın az da olsa giderilmesine katkı koyacak şekilde düşünülmesini ve konuya hassasiyetle yaklaşılmasını talep ederiz. “