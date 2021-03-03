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Kickboks Federasyonuna, Avrupa Kupası daveti

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Kickboks Federasyonuna, Avrupa Kupası daveti
Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından Türkiye Kickboks Federasyonuna verilen izin sonrasında 08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında, Antalya’da 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası düzenlenecek.
KKTC Kickboks Federasyonu da Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupasına davet edildi.
KKTC Kickboks Federasyonundan davetle ilgili yapılan açıklamada,“Federasyon olarak zaman geçirmeden KKTC Kickboks Milli Takımı seçmelerini yaparak, antrenmanlara başlamak ve ülkemizi bu organizasyonda temsil etmek istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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