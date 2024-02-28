Darts Birinci Liginde Fota durmuyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan Birinci lig 15. Hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.Girne Avcılık Atıcılık Kulübü’nün bay geçtiği haftada ilk beş sırada yer alan takımlarının tümü hanelerine 3 puan daha yazdırmayı başardılar.Genel sıralamanın değişmediği 15. Hafta karşılaşmaları sonucunda Fota Darts Derneği 42 puanla liderliğini korudu.