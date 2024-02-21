Darts Birinci Ligi keyif vermeye devam ediyor

Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;
Deniz Plaza Spor Derneği - Girne Av. Atıcılık Kulübü 6-10
Vadili Darts Derneği - Mağusa Kültür Derneği 9-7
Deniz Plaza Spor Derneği - Taşkınköy Spor Kulübü 4-12
Düzova Spor Kulübü - Düzova Spor Kulübü 3-13
Alsancak Yeşilova Spor Kulübü - KKTC Fenerbahçeliler Derneği 9-7
Gazimağusa Darts Birliği - Mesarya Darts Birliği 14-2
|KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Fota Darts Derneği
|13
|13
|0
|0
|161
|47
|114
|39
|2
|KKTC Fenerbahçeliler Derneği
|13
|10
|0
|3
|133
|75
|58
|30
|3
|Gazimağusa Darts Birliği
|13
|9
|1
|3
|132
|76
|56
|28
|4
|Vadili Darts Derneği
|13
|9
|1
|3
|126
|82
|44
|28
|5
|Alsancak Yeşilova Spor Kulübü
|13
|9
|0
|4
|121
|87
|34
|27
|6
|Girne Av. Atıcılık Kulübü
|13
|8
|0
|5
|113
|95
|18
|24
|7
|Dağyolu Spor Kulübü
|13
|6
|0
|7
|95
|113
|-18
|18
|8
|Mesarya Darts Birliği
|13
|5
|0
|8
|86
|122
|-36
|15
|9
|Düzova Spor Kulübü
|13
|4
|0
|9
|87
|121
|-34
|12
|10
|Ozanköy Spor Kulübü
|12
|4
|0
|8
|75
|117
|-42
|12
|11
|Mağusa Kültür Derneği
|13
|3
|0
|10
|74
|134
|-60
|9
|12
|Taşkınköy Spor Kulübü
|13
|2
|0
|11
|76
|132
|-56
|6
|13
|Deniz Plaza Spor Derneği
|13
|1
|0
|12
|65
|143
|-78
|3