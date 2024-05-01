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Darts Birinci ligde sona doğru

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Darts Birinci ligde sona doğru
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KKDF Birinci Liginde 24. hafta tamamlandı. Bitime bir hafta kala Süper lige çıkmayı garantileyen takımlar Fota Darts Derneği, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ve Gazimağusa Darts Birliği oldu. Haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu ise şöyle;
 



 
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