Cimnastikçilerimiz, olimpiyat hedefiyle kampta

KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu işbirliğinde 2032 olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi ile çıktığı yolda İzmir’de düzenlenen kamplara antrenör ve sporcu göndermeye devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesi, 6. Etap Artistik Cimnastik kampına katılmak için İzmir’de Şavkar Cimnasik Kulübü’nde gerçekleştirilen antrenmanlara katılıyor. 5 gün sürecek olan Artistik Cimnasik Kampına katılan kız sporcular 2024 Küçük Kızlar Türkiye Cimnasik Şampiyonasında da yarışacaklar.

Küçük sporculara KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörleri Türkay Özata, Berk Aydoğan, Mustafa Erbulut ve Ayten Kasap Topal eşlik ediyor.



