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Darts birinci ligde heyecan artıyor

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Darts birinci ligde heyecan artıyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Birinci Ligi tüm hızı ve heyecanı ile devam ediyor. Şampiyonluk yarışı ve ilk dört yarışının iyiden iyi kızıştığı dönemde 9. Hafta kritik ve heyecanlı maçlara sahne oldu.
Haftanın ve şampiyonluk yarışında kritik maçlardan biri olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Fota Darts Derneği maçının kazananı 7-9’luk skor ile Fota Darts Derneği olurken, namağlup liderliğini maç eksiğine rağmen sürdürdü.
 
9. hafta sonuçları                            
Ozanköy Spor Kulübü - Mağusa Kültür Derneği: 9-7                             
Gazimağusa Darts Birliği - Girne Av. Atıcılık Kulübü: 10-6                   
Alsancak Yeşilova Spor Kulübü - Dağyolu Spor Kulübü: 11-5                       
Düzova Spor Kulübü - Vadili Darts Derneği: 10-6                                          
KKTC Fenerbahçeliler Derneği - Fota Darts Derneği: 7-9                                
Mesarya Darts Birliği - Taşkınköy Spor Kulübü: 10-6                                              
                                KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU                
TAKIM                  O            G            B             M           A             Y             AV          P
Fota Darts Derneği         8             8             0             0             99           29           70           24
KKTC Fenerbahçeliler D.              9             7             0             2             89           55           34           21
Vadili Darts Derneği       9             6             1             2             88           56           32           19
Gazimağusa Darts Birliği               8             6             1             1             79           49           30           19
A. Yeşilova Spor Kulübü               8             5             0             3             72           56           16           15
Girne Av. Atıcılık Kulübü              8             5             0             3             72           56           16           15
Mesarya Darts Birliği      9             4             0             5             65           79           -14         12
Ozanköy Spor Kulübü    8             3             0             5             56           72           -16         9
Dağyolu Spor Kulübü     9             3             0             6             59           85           -26         9
Düzova Spor Kulübü      8             2             0             6             52           76           -24         6
Mağusa Kültür Derneği 8             2             0             6             47           81           -34         6
Taşkınköy Spor Kulübü 8             1             0             7             45           83           -38         3
Deniz Plaza Spor Derneği8          1             0             7             41           87           -46         3
 
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