BTM 1. Ligin liderleri Kozanköy ve Dipkarpaz

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de iki grupta oynanan 9. Hafta maçları sonucunda devre arasına girilirken, Kırmızı Grup’ta Northernland Dipkarpaz, Beyaz Grup’ta ise Atoll Kozanköy lider olarak ilk devreyi tamamladılar

Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Kırmızı ve Beyaz grupta ilk devre, hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı. 9. hafta maçları sonunda kırmızı grupta Northernland Dipkarpaz ile beyaz grupta Atoll Kozanköy puan farkı ile ilk devreyi lider tamamladı.

Gruplarını lider tamamlayacak olanların direk 1. Lige yükseleceği BTM 1. Lig’de grupların 2. ve 3. ise play-off finali oynayacaklar. İlk devre sonunda Kırmızı Grup’ta Kaplıca Karadeniz 61 ile Dörtyol, Beyaz Grupta ise Denizli ile Vadili 2 ve 3. Sıralarda yer aldılar.

KIRMIZI GRUP’TA ÇEKİŞMELİ GRUP LİDERLİĞİ

Kırmızı Grup’ta Northernland Dipkarpaz ilk devrenin son haftasında evinde İncirli’yi 7-0 mağlup ederek, haftanın en farklı sonucunu alarak, ilk devreyi puan farkı ile lider tamamladı.

Digitürk Kıbrıs BTM 1. lig kırmızı grupta Kaplıca Karadeniz 61 takımı 26 golle en çok gol atan takım olurken onu lider Northernland Dipkarpaz 24 golle takip ediyor. Grup’ta 8 golle kalesinde en az gol gören takım ise lider Northernland Dipkarpaz olurken, ligde en az gol atan takımlar 9 golle son 2 sırayı paylaşan Mehmetçik ve İncirli takımları oldu. İncirli 24 golle kalesinde en çok gol gören takım olarak ilk devreyi tamamladı.

BEYAZ GRUPTA ATOLL KOZANKÖY AÇIK ARA LİDER

Digitürk Kıbrıs BTM 1. lig beyaz grupta ilk devrenin son haftasında Atoll Kozanköy deplasmanda Mevlevi’yi 7-1 mağlup ederek, haftanın en farklı sonucunu alarak, namağlup puan farkı ile ilk devreyi lider tamamladı.

Beyaz grupta lider Atoll Kozanköy 29 golle en çok gol atan takım, Karaoğlanoğlu 5 golle kalesinde en az gol gören takım oldular.

Grupta ve BTM 1. Ligde en az gol atan takım 4 golle Demirhan olurken, 21 golle kalesinde en çok gol gören Bostancı Bağcıl takımı oldu.

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Ligi Kırmızı ve Beyaz Grupta 9. haftada alınan toplu sonuçlar, oluşan puan durumu şöyle :

DİGİTÜRK KIBRIS BTM 1. LİG KIRMIZ GRUP TOPLU SONUÇLAR

Mehmetçik-Türkmenköy 3-1

German Gold Akova-Dörtyol 1-1

Pile-Tuzlaspor 4-1

Northernland Dipkarpaz-İncirli 7-0

Kapılca Karadeniz 61-Zella Estate Yenierenköy 3-2



DİGİTÜRK KIBRIS BTM 1. LİG BEYAZ GRUP TOPLU SONUÇLAR

Gülgün Süt Düzova-Ortaköy 3-0

Mevlevi-Atoll Kozanköy 1-7

Bostancı Bağcıl-T.Ersalıcı Dikmen Gücü 2-4

Vadili-Demirhan 3-0

Denizli-Karaoğlanoğlu 1-0



Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

O G B M A Y AV P

1. Northernland Dipkarpaz 9 6 2 1 24 8 16 20

2. Kaplıca Karadeniz 61 9 4 4 1 26 14 12 16

3. Dörtyol 9 5 1 3 19 13 6 16

4. German G.Akova Vuda 9 3 3 3 14 11 3 12

5. Tuzlaspo 9 3 3 3 14 17 -3 12

6. Zella Estate Yenierenköy 9 3 3 3 15 20 -5 12

7. Pile 9 3 2 4 16 16 0 11

8. Türkmenköy 9 3 2 4 10 12 -2 11

9. Mehmetçik 9 2 2 5 9 21 -12 8

10. İncirli 9 1 2 6 9 24 -15 5



Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

O G B M A Y AV P

1. Atoll Kozanköy 9 8 1 0 29 6 23 25

2. Denizli 9 7 1 1 18 9 9 22

3. Vadili 9 6 1 2 22 11 11 19

4. T. Ersalıcı Dikmen G.9 4 2 3 14 13 1 14

5. Gülgün S. Düzova9 4 2 3 11 15 -4 14

6. Karaoğlanoğlu 9 3 4 2 9 5 4 13

7. Ortaköy 9 3 0 6 7 12 -5 9

8. Mevlevi 9 2 0 7 10 20 -10 6

9. Demirhan 9 1 1 7 4 20 -16 4

10. Bostancı Bağcıl 9 1 0 8 8 21 -13 3



