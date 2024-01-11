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Liseler erkeklerde şampiyon Namık Kemal Lisesi

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Liselerarası Futbol Genç Erkekler Birinciliği’nde final maçı sonucunda rakibi Bekirpaşa Lisesi’ni 1 – 0 mağlup eden Namık Kemal Lisesi şampiyon oldu

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Liseler erkeklerde şampiyon Namık Kemal Lisesi
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Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Liselerarası Futbol Genç Erkekler Birinciliği’nde şampiyon Namık Kemal Lisesi oldu. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmada rakibi Bekirpaşa Lisesi’ni ilk yarıda Enes Ertem’in ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup eden Namık Kemal Lisesi, 2023-24 eğitim öğretim yılında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Beden eğitimi öğretmenleri Hasan Aksoy ve Kılıçali Kahraman’ın çalıştırdığı NKL takımı kupa töreni sonunda büyük sevinç yaşadı.
Genç erkeklerde Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK), Esin Leman Lisesi’ni (ELL) 1-0 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.
Sırlama şöyle oldu:
Lise Genç Erkekler
1.Namık Kemal Lisesi (NKL)
2.Bekirpaşa Lisesi (BPL)
3.Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK)
4.Esin Leman Lisesi (ELL)
 
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