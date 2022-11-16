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Darts 1’inci Ligi’ne devam edildi

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On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasını Beyarmudu Belediyesi, Gönyeli, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, GazimağusaDarts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas ve Ozanköy 3 puanla kapattı

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Darts 1’inci Ligi’ne devam edildi
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne dün (15 Kasım 2022 Salı) oynanan ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasını Beyarmudu Belediyesi, Gönyeli, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, GazimağusaDarts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas ve Ozanköy 3 puanla kapattı.
İlk iki hafta geride kalan ligde Beyarmudu Belediyesi 6 puan ve averajla zirvede bulunuyor. Beyarmudu Belediyesi’ni aynı puana sahip GazimağusaDarts Birliği, Gönyeli ve Ozanköy takip ediyor.       
Darts Birinci Ligi’nin ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Taşkınköy-Beyarmudu Belediyesi: 3-13
Gönyeli S.K.-Lefkoşa Darts Birliği: 9-7
MesaryaDarts Birliği-KKTC Fenerbahçeliler D.: 6-10
Düzova-GazimağusaDarts Birliği: 4-12
Girne Av.At.S.K.- Yükseliş Hentbol İhtisas:10-6
Ozanköy-Yeşilova: 9-7
DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                 
TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Beyarmudu Belediyesi        2          2          0          0          23        9          6          14
2.Gazimağusa Darts Birliği    2          2          0          0          22        10        6          12
3.Gönyeli                                2          2          0          0          21        11        6          10
4.Ozanköy                              2          2          0          0          18        14        6          4
5.Lefkoşa Darts Birliği          2          1          0          1          19        13        3          6
6.KKTC Fenerbahçeliler D.   2          1          0          1          17        15        3          2
7.Girne Av.At.ve S.K.           2          1          0          1          16        16        3          0
8.Yükseliş Hentbol İhtisas     2          1          0          1          15        17        3          -2
9.Mesarya Darts Birliği          2          0          0          2          12        20        0          -8
10.Düzova S.K.                      2          0          0          2          11        21        0          -10
11.Merit Alsancak Yeşilova   2          0          0          2          11        21        0          -10
12.Taşkınköy S.K.                  2          0          0          2          7          25        0          -18
 
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