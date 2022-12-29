Darts 1’inci Ligi’nde sekizinci hafta tamamlandı

On iki takımın mücadele verdiği ligin sekizinci haftasında Gönyeli, MesaryaDarts Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık ve Yükseliş Hentbol İhtisas rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne 26 Aralık 20223 Salı günü oynanan sekizinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin sekizinci haftasında Gönyeli, MesaryaDarts Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık ve Yükseliş Hentbol İhtisas rakiplerini mağlup etti.

Beyarmudu Belediyesi-GazimağusaDarts Birliği maçının ertelendiği haftada konuk ettiği Düzova’yı 15-1 mağlup eden Gönyeli Spor Kulübü puanını 22’ye yükselterek liderliğini sürdürdü

Darts Birinci Ligi’nin sekizinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli S.K.- Düzova S.K.: 15-1

Merit Alsancak Yeşilova- MesaryaDarts Birliği: 7-9

Lefkoşa Darts Birliği-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 11-5

Taşkınköy S.K.- Girne Av.At.S.K.: 3-13

Ozanköy S.K.-Yükseliş Hentbol İhtisas: 7-9

Beyarmudu Belediyesi-GazimağusaDarts Birliği (Ertelendi)



DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Gönyeli S.K. 8 7 1 0 91 37 22 54

2.Beyarmudu Belediyesi 7 5 2 0 75 37 17 38

3.Lefkoşa Darts Birliği 8 5 2 1 76 52 17 24

4.Gazimağusa Darts Birliği 7 5 0 2 68 44 15 24

5.Girne Av.At.S.K. 8 5 0 3 74 54 15 20

6.Yükseliş Hentbol İhtisas 8 4 1 3 65 63 13 2

7.Düzova S.K. 8 3 1 4 56 72 10 -16

8.KKTC Fenerbahçeliler D. 8 3 0 5 55 73 9 -18

9.Ozanköy S.K. 8 2 2 4 57 71 8 -14

10.Taşkınköy S.K. 8 2 0 6 51 77 6 -26

11.Mesarya Darts Birliği 8 1 1 6 45 83 4 -38

12.Merit Alsancak Yeşilova 8 0 0 8 39 89 0 -50



