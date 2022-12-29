Üniversiteler bilardoda şampiyonluk DAÜ’nün

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen bilardo şampiyonası tamamlandı. Şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı oldu. Lefkoşa’daki Bilardo Federasyonu’nda oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerine karşı üstünlük kuran DAÜ takımı altın madalyanın sahibi oldu. DAÜ’nün ardından ikincilik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımına giderken, şampiyonayı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) üçüncü sırada tamamladı.

