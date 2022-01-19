Darts 1. Lig’de ilk devrenin lideri Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ilk devrenin son haftasını Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, GazimağusaDarts Birliği, Karaoğlanoğlu ve MesaryaDarts Birliği galibiyetle tamamladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk devresi 18 Ocak 2022 Salı günü oynanan maçlarla tamamlandı. İlk devreyi Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 33 puanla yenilgisiz lider bitirdi.

İlk devrenin son haftasını Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, GazimağusaDarts Birliği, Karaoğlanoğlu ve MesaryaDarts Birliği galibiyetle tamamladı.

İlk devrenin yenilgisiz lideri Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği’ni 30 puanla Miracle Değirmenlik takip ediyor.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonular ve oluşan puan durumu şöyle:

Cihangir Av.At.Birliği- Mağusa Kültür Derneği (9-7)

Ozanköy S.K.- Miracle Değirmenlik S.K.(1-15)

Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.-Düzova S.K.(10-6)

GazimağusaDarts Birliği- KKTC Fenerbahçeliler Derneği (10-6)

Taşkınköy S.K.- Karaoğlanoğlu S.K.(7-9)

MesaryaDarts Birliği -Merit Alsancak Yeşilova S.K.(9-7)



EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Av.At.Birliği 11 11 0 0 130 46 33 84

2.Miracle Değirmenlik 11 10 0 1 124 52 30 72

3.Ozanköy 11 7 1 3 93 83 22 10

4.Gazimağusa Darts Birliği 11 6 3 2 101 75 21 26

5.Mağusa Kültür Derneği 11 5 3 3 102 74 18 28

6.Karaoğlanoğlu 11 5 2 4 97 79 17 18

7.Yükseliş Hentbol İhtisas 11 5 2 4 86 90 17 -4

8.Taşkınköy 11 3 3 5 86 90 12 -4

9.KKTC Fenerbahçeliler D. 11 3 1 7 75 101 10 -26

10.Düzova 11 2 1 8 72 104 7 -32

11.Mesarya Darts Birliği 11 1 0 10 47 129 3 -82

12.Merit Alsancak Yeşilova 11 0 0 11 43 133 0 -90



