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Darts 1. Lig’de ilk devrenin lideri Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ilk devrenin son haftasını Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, GazimağusaDarts Birliği, Karaoğlanoğlu ve MesaryaDarts Birliği galibiyetle tamamladı

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Darts 1. Lig’de ilk devrenin lideri Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk devresi 18 Ocak 2022 Salı günü oynanan maçlarla tamamlandı. İlk devreyi Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 33 puanla yenilgisiz lider bitirdi.
İlk devrenin son haftasını Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, GazimağusaDarts Birliği, Karaoğlanoğlu ve MesaryaDarts Birliği galibiyetle tamamladı.
İlk devrenin yenilgisiz lideri Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği’ni 30 puanla Miracle Değirmenlik takip ediyor.      
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonular ve oluşan puan durumu şöyle:
Cihangir Av.At.Birliği- Mağusa Kültür Derneği (9-7)
Ozanköy S.K.- Miracle Değirmenlik S.K.(1-15)
Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.-Düzova S.K.(10-6)
GazimağusaDarts Birliği- KKTC Fenerbahçeliler Derneği (10-6)
Taşkınköy S.K.- Karaoğlanoğlu S.K.(7-9)
MesaryaDarts Birliği -Merit Alsancak Yeşilova S.K.(9-7)
 
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                  
TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Cihangir Av.At.Birliği        11        11        0          0          130      46        33        84
2.Miracle Değirmenlik           11        10        0          1          124      52        30        72
3.Ozanköy                              11        7          1          3          93        83        22        10
4.Gazimağusa Darts Birliği    11        6          3          2          101      75        21        26
5.Mağusa Kültür Derneği      11        5          3          3          102      74        18        28
6.Karaoğlanoğlu                     11        5          2          4          97        79        17        18
7.Yükseliş Hentbol İhtisas     11        5          2          4          86        90        17        -4
8.Taşkınköy                            11        3          3          5          86        90        12        -4
9.KKTC Fenerbahçeliler D.   11        3          1          7          75        101      10        -26
10.Düzova                              11        2          1          8          72        104      7          -32
11.Mesarya Darts Birliği        11        1          0          10        47        129      3          -82
12.Merit Alsancak Yeşilova   11        0          0          11        43        133      0          -90
 
 
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