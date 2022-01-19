İktisatbank BTM 1. Lig 6. Haftada tüm maçlar Cumartesi oynanacak

İktisatbank BTM 1. Lig 6. haftasında iki grupta oynanacak karşılaşmalarla heyecan devam edecek.

23 Ocak Pazar günü genel seçimler yapılacak olması nedeniyle her iki grupta da karşılaşmalar Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaların başlama saati 14.00 olarak açıklandı.

BTM 1. Lig 6. Hafta programı şöyle:



İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

22 Ocak 2022 – Cumartesi

14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-SFC 1461 İskele Trabzon

14.00 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Türkmenköy

14.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Geçitkale

14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Yenierenköy

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Demirerler C.Demirhan



İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

22 Ocak 2022 – Cumartesi

14.00 Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Dikmen Gücü

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Doğancı

14.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Sadrazam Kayalar

14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Ozanköy

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Yılmazköy

