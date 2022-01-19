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İktisatbank BTM 1. Lig 6. Haftada tüm maçlar Cumartesi oynanacak

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İktisatbank BTM 1. Lig 6. Haftada tüm maçlar Cumartesi oynanacak
İktisatbank BTM 1. Lig 6. haftasında iki grupta oynanacak karşılaşmalarla heyecan devam edecek.
23 Ocak Pazar günü genel seçimler yapılacak olması nedeniyle her iki grupta da karşılaşmalar Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaların başlama saati 14.00 olarak açıklandı.
BTM 1. Lig 6. Hafta programı şöyle:
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
22 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-SFC 1461 İskele Trabzon
14.00 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Türkmenköy
14.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Geçitkale
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Yenierenköy
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Demirerler C.Demirhan
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
22 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Dikmen Gücü
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Doğancı
14.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Sadrazam Kayalar
14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Ozanköy
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Yılmazköy
 
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