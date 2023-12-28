Darts 1. Lig’de Fota kayıpsız lider

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU TAKIM O G B M A Y AV P 1 Fota Darts Derneği 6 6 0 0 76 20 56 18 2 Vadili Darts Derneği 6 5 0 1 64 32 32 15 3 KKTC FenerbahçelilerDerneği 6 5 0 1 61 35 26 15 4 Gazimağusa Darts Birliği 5 4 0 1 51 29 22 12 5 Girne Av. AtıcılıkKulübü 5 3 0 2 45 35 10 9 6 Alsancak Spor Kulübü 5 3 0 2 45 35 10 9 7 Ozanköy Spor Kulübü 5 2 0 3 35 45 -10 6 8 Mesarya Darts Birliği 6 2 0 4 40 56 -16 6 9 Dağyolu Spor Kulübü 6 2 0 4 39 57 -18 6 10 MağusaKültürDerneği 5 2 0 3 28 52 -24 6 11 Taşkınköy Spor Kulübü 5 1 0 4 31 49 -18 3 12 Düzova Spor Kulübü 6 1 0 5 35 61 -26 3 13 Deniz Plaza Spor Derneği 6 0 0 6 26 70 -44 0

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Birinci Ligi’nde 6. Hafta geride kaldı.Fota Darts Derneği bu haftayı da kayıpsız tamamladı. İlk dörtte yer almak için mücadele eden iki takımdan KKTC Fenerbahçeliler Derneği deplasmanda rakibi Girne Avcılık Atıcılık Kulübünü 9-7 yendi ve 3. Sıradaki yerini korudu.Lideri takibini sürdüren VadiliDarts Derneği ve Gazimağusa Darts Birliği de bu hafta galip gelerek takibini sürdürdü. Alsancak Spor Kulübü ve Dağyolu Spor Kulübü de haftayı galibiyetle kapadı.6. HAFTA SONUÇLARIMağusa Kültür Derneği- Fota Darts Derneği: 1-15Deniz Plaza Spor Derneği - Gazimağusa Darts Birliği: 6-10Düzova Spor Kulübü - Alsancak Spor Kulübü: 3-13VadiliDartsDerneği -Ozanköy Spor Kulübü: 11-5Dağyolu Spor Kulübü -MesaryaDarts Birliği: 10-6Girne Av. Atıcılık Kulübü - KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 7-9