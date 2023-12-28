Darts 1. Lig’de Fota kayıpsız lider

Fota Darts Derneği bu haftayı da kayıpsız tamamladı. İlk dörtte yer almak için mücadele eden iki takımdan KKTC Fenerbahçeliler Derneği deplasmanda rakibi Girne Avcılık Atıcılık Kulübünü 9-7 yendi ve 3. Sıradaki yerini korudu.
Lideri takibini sürdüren VadiliDarts Derneği ve Gazimağusa Darts Birliği de bu hafta galip gelerek takibini sürdürdü. Alsancak Spor Kulübü ve Dağyolu Spor Kulübü de haftayı galibiyetle kapadı.
6. HAFTA SONUÇLARI
Mağusa Kültür Derneği- Fota Darts Derneği: 1-15
Deniz Plaza Spor Derneği - Gazimağusa Darts Birliği: 6-10
Düzova Spor Kulübü - Alsancak Spor Kulübü: 3-13
VadiliDartsDerneği -Ozanköy Spor Kulübü: 11-5
Dağyolu Spor Kulübü -MesaryaDarts Birliği: 10-6
Girne Av. Atıcılık Kulübü - KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 7-9
|KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Fota Darts Derneği
|6
|6
|0
|0
|76
|20
|56
|18
|2
|Vadili Darts Derneği
|6
|5
|0
|1
|64
|32
|32
|15
|3
|KKTC FenerbahçelilerDerneği
|6
|5
|0
|1
|61
|35
|26
|15
|4
|Gazimağusa Darts Birliği
|5
|4
|0
|1
|51
|29
|22
|12
|5
|Girne Av. AtıcılıkKulübü
|5
|3
|0
|2
|45
|35
|10
|9
|6
|Alsancak Spor Kulübü
|5
|3
|0
|2
|45
|35
|10
|9
|7
|Ozanköy Spor Kulübü
|5
|2
|0
|3
|35
|45
|-10
|6
|8
|Mesarya Darts Birliği
|6
|2
|0
|4
|40
|56
|-16
|6
|9
|Dağyolu Spor Kulübü
|6
|2
|0
|4
|39
|57
|-18
|6
|10
|MağusaKültürDerneği
|5
|2
|0
|3
|28
|52
|-24
|6
|11
|Taşkınköy Spor Kulübü
|5
|1
|0
|4
|31
|49
|-18
|3
|12
|Düzova Spor Kulübü
|6
|1
|0
|5
|35
|61
|-26
|3
|13
|Deniz Plaza Spor Derneği
|6
|0
|0
|6
|26
|70
|-44
|0