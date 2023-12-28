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Kuyt'ın yeni adresi Belçika

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Belçika 2.Lig ekiplerinden Beerschot, teknik direktörlük görevine Dirk Kuyt'ın getirildiğini duyurdu

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Kuyt'ın yeni adresi Belçika
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Son olarak Hollanda'da ADO Den Haag takımında teknik direktörlük görevi yapan Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu.
Holladalı çalıştırıcı, Belçika 2.Lig ekiplerinden Beerschot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kuyt, "Böylesine güzel bir geçmişi olan bir kulüple sözleşme imzalayabildiğim için mutluyum. Zengin bir geleneğe ve tarihe sahip kulüpleri seviyorum. Beerschot'un kariyerimdeki bir sonraki mükemmel adım olduğunu düşündüm. Bu yeni mücadeleye büyük bir enerji ve coşkuyla başlamak için sabırsızlanıyorum.'' açıklamasını yaptı.
 
 
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