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Darts 1. Lig’de Fota adım adım şampiyonluğa

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Darts 1. Lig’de Fota adım adım şampiyonluğa
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen 1. Ligde heyecanı artarak devam ediyor.
10. Hafta maçları yine heyecanlı ve çekişmeli maçlara ev sahipliği yaparken ligin yenilgisiz lideri Fota Darts Derneği şampiyonluğa kayıpsız ve emin adımlarla ilermeye devam ediyor.
Girne derbisinide gülen taraf  Girne Avcılı Atıcılık Kulübü’nü 10-6 yenen Alsancak Yeşilova Spor Kulubü olurken, Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ilk dört takibini sürdürdü.
 
10. hafta sonuçları
Vadili Darts Derneği - Deniz Plaza Spor Derneği: 12-4
Dağyolu Spor Kulübü- Düzova Spor Kulübü: 9-7     
Girne Av. Atıcılık Kulübü - Alsancak Yeşilova Spor Kulübü: 6-10
Mağusa Kültür Derneği - Gazimağusa Darts Birliği: 3-13
Taşkınköy Spor Kulübü - Ozanköy Spor Kulübü: 7-9
Fota Darts Derneği - Mesarya Darts Birliği: 13-3       
 
                                            KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU                                  
            TAKIM                                    O         G         B          M        A         Y          AV       P
1          Fota Darts Derneği                9          9          0          0          112      32        80        27
2          Vadili Darts Derneği             10        7          1          2          100      60        40        22
3          Gazimağusa Darts Birliği      9          7          1          1          92        52        40        22
4          KKTC Fenerbahçeliler D.       9          7          0          2          89        55        34        21
5          A. Yeşilova Spor Kulübü       9          6          0          3          82        62        20        18
6          Girne Av. Atıcılık Kulübü     9          5          0          4          78        66        12        15
7          Dağyolu Spor Kulübü          10        4          0          6          68        92        -24       12
8          Mesarya Darts Birliği           10        4          0          6          68        92        -24       12
9          Ozanköy Spor Kulübü          9          4          0          5          65        79        -14       12
10        Düzova Spor Kulübü             9          2          0          7          59        85        -26       6
11        Taşkınköy Spor Kulübü        9          1          0          8          52        92        -40       3
12        Mağusa Kültür Derneği        9          2          0          7          50        94        -44       6
13        Deniz Plaza Spor Derneği     9          1          0          8          45        99        -54       3
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