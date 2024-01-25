KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu eski sporcusu Özper Özorun hakkında yasal süreç başlatıldı. KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç basın açıklaması yaparak, “Eski sporcularımızdan Özper Özorun bir süredir sosyal medya hesabından asılsız iddialar ortaya koyarak gerek şahsım gerekse Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nu karalamaya ilişkin birtakım yayınlar yaptığını tespit ettik. Bu asılsız iddialarla ilgili olarak yasal süreci başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyurulur. İleride ve gerektiğinde bu iddialarla ilgili açıklamalarının tarafımızdan yapılacağını ayrıca kamuoyuyla paylaşılacak” dedi..

