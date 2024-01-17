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Dartlar Dr. Kemal Demirciler anısına atılacak

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Dartlar Dr. Kemal Demirciler anısına atılacak
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen Dr. Kemal Demirciler Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu 5’ıncı Ferdi Darts Turnuvası 25 Ocak 2024 Perşembe Günü düzenleniyor.
Dr. Kemal Demirciler’in anısına KKTC Fenerbahçeliler Derneği Lokalinde düzenlenecek olan bu turnuvaya her geçen yıl ilgi artmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu organizasyonu olan Ferdi Sıralamaya da puan veren bu etkinliğe katılım ve kayıt koşulları şu şekilde:
Katılım Ücreti: 50 TL’dir.
Son Kayıt: 25 Ocak Perşembe-19.45
Başlama Saati: 25 Ocak Perşembe-20.00
Turnuvada, lisanslı sporcular için kıyafet mecburiyeti bulunmakta.
 
 
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