5'li Takımsal Yaz Darts Ligi şampiyonu Gülenler İnşaat

CarlsbergKKTC Fenerbahçeliler Derneği 5'li Takımsal Yaz Darts Ligi üçüncülük ve final maçları ile tamamlanırken Üçüncü Mesarya Lions, ikinci Fenerbahçeliler Derneği, şampiyon ise Gülenler İnşaat oldu

Arden Gıda Sponsorluğunda düzenlenen, Calrsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin ilk kez düzenlemiş olduğu 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi önceki akşam oynanan 3’ncülük ve final maçları ile tamamlandı. Darts liglerinde ilk kez yapılan Canlı yayın ile darts camiasında da bir ilke imza atıldı.

Üçüncülük maçında MesaryaLions güçlü rakibi Legends karşısında 13-8 galip gelerek ilk kez düzenlenen Ligin Üçüncüsü gelerek 5000TL’lik ödülünü ve kupasını KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gülmez’den aldılar.

Final Maçı’nda; Lig’in mağlubiyet almadan Finale kadar gelen finalisti Gülenler İnşaat ile KKTC Fenerbahçeliler Derneği mücadelesi ise tam bir final havasında geçti. Toplamda 25 set olarak oynanan maçta Lig Şampiyonu son Leg’de belirlendi ve güçlü rakibi KKTC Fenerbahçeliler Derneğini 13-12 galibiyet alarak Şampiyon Gülenler İnşaat oldu.

Lig’in İkincilik ödülü olan 10.000Tl’lik ödülü ve kupasını, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Takım Kaptanı Cemal Gingi’ye, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Dereboylu, Evrim Kamalı ve Orçun Bayram takdim ederken, Lig Şampiyonu olan Gülenler İnşaat’ın Takım Kaptanı İbrahim Esiner’e ödülünü KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Ahmet Raşit 15.000 Tl’lik ödülü ve kupasını takdim etti.



Finallerin Sonuçları :

Lig Sıralaması:

1.GÜLENLER İNŞAAT

2. KKTC FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ

3. MESARYA LİONS

4. LEGEND

