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Tatar, Satranç Federasyonunu kabul etti

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Tatar, Satranç Federasyonunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Mert Taşkın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
“Satranç takımımızın, dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşen organizasyonlara katılabilmesi ve KKTC’yi temsil etmesi, devletimizin hedeflerinden biridir.”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Mert Taşkın ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Kabuldeki konuşmasında, satrancın dünyada çok yaygın bir spor olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların kişisel gelişimi ve strateji belirleyebilmesi adına erken yaşta öğrenilmesinin önemine değindi.
Cumhurbaşkanı Tatar, satrancı iyi oynayan bir bireyin ileriki yaşamında da başarı şansının yüksek olacağını belirterek KKTC’de lisanslı ve lisanssız birçok satranç oyuncusunun var olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü;
“Satranç sporcularımızın, dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşen organizasyonlara katılabilmesi ve KKTC’yi temsil etmesi, devletimizin hedeflerinden biridir. Satranç sporuna ilgi duyan bireylerin aileleri ile bu bağlamda yapılan çalışmaları takdir ediyor ve başarılar diliyorum.”
 
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