2024’ün ilk dartsları atıldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Birinci Lig’te heyecan tüm hızıyla yeni yılda da devam ediyor.

İlk dört için heyecan artarken, ligin lideri Fota Darts Derneği bu haftayı da kayıpsız geçerek hem liderliğini hem de namağlup ünvanını korudu. İlk dört için yarış kızışırken Alsancak Yeşilova Türk Spor kulübü de haftayı kayıpsız geçerek ilk dört takibini devam ettirdi.



Ozanköy Spor Kulübü - Dağyolu Spor Kulübü: 7-9

Alsancak Spor Kulübü - Deniz Plaza Spor Derneği: 10-6

Fota Darts Derneği - Taşkınköy Spor Kulübü: 14-2

KKTC Fenerbahçeliler Derneği - Mağusa Kültür Derneği: 11-5

MesaryaDarts Birliği - Girne Av. Atıcılık Kulübü: 6-10

GazimağusaDarts Birliği - VadiliDarts Derneği: 8-8

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Fota Darts Derneği 7 7 0 0 90 22 68 21

2 KKTC Fenerbahçeliler D.7 6 0 1 72 40 32 18

3 VadiliDarts Derneği 7 5 1 1 72 40 32 16

4 GazimağusaDarts Birliği6 4 1 1 59 37 22 13

5 Girne Av. Atıcılık Kulübü6 4 0 2 55 41 14 12

6 Alsancak Spor Kulübü 6 4 0 2 55 41 14 12

7 DağyoluSpor Kulübü 7 3 0 4 48 64 -16 9

8 Ozanköy Spor Kulübü 6 2 0 4 42 54 -12 6

9 MesaryaDarts Birliği 7 2 0 5 46 66 -20 6

10 Mağusa Kültür Derneği 6 2 0 4 33 63 -30 6

11 Düzova Spor Kulübü 6 1 0 5 35 61 -26 3

12 Taşkınköy Spor Kulübü 6 1 0 5 33 63 -30 3

13 Deniz Plaza Spor Derneği7 0 0 7 32 80 -48 0

