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13. Yılın şampiyonu,Tony – Mehmet

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Lefkoşa Darts Birliğinin gerçekleştirdiği 13. Yıl Çiftler Darts Turnuvası Şampiyonu, Tony Stone ile Mehmet Olgun oldu

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13. Yılın şampiyonu,Tony – Mehmet
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Lefkoşa Darts Birliğinin gerçekleştirdiği 13. Yıl Darts Turnuvası 12 çift dartsçının katılımı ile yapıldı.
Gerçekleştirilen çiftler turnuvasında şampiyon Tony – Mehmet çifti olurken 2. Erşen – Hüseyin ile 3. Örge – Sedat çifti elde etti.
Organize edilen turnuvada, yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.
En yüksek sayıdan bitiren, Hüseyin Moda (120 Finiş)
En az okta bitiren, Murat Çınaroğlu 21 ok
En yüksek sayı atan, Hüseyin Hacıoğluları

 
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