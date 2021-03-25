Yerel vaka sayısı yeniden yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 6991 olup, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanırken, 31 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile yurt dışından gelirken, 7 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 23 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-2 / Gönyeli-1 / Dumlupınar-1 / Sulariçi-3
Girne Girne Merkez-2 Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 8 / Kaliland Bölgesi -1 / Antalyalılar Bölgesi-1/ Sakarya-1/ Baykal-1
İskele Yedikonuk-1
25 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6991
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 23
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 704.361
Toplam Vaka Sayısı: 4211
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3754
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 433
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
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