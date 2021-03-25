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Ölümlü trafik kazası

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Ölümlü trafik kazası
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Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti. 
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 18.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde Alpet ışıkları- Sanayi Bölgesi İşıklari arası bölümde Gönyeli istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyreden Casin ÇAPİN yönetimindeki TLC 194 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru yaya olarak geçen ismi henüz tespit edilemeyen erkek şahsa çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı LDH'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.. Soruşturma devam etmekte.
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