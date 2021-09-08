Yerel vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de, son 24 saatte yapılan test sayısı 13.562 olup, 105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlanırken, 365 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 6 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 105 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 44 kişisi Lefkoşa, 20 kişisi Girne, 24 kişisi Gazimağusa, 11 kişisi İskele, 2 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.562

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 144

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33

Yerel Vaka Sayısı: 105

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 365

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .536.707

Toplam Vaka Sayısı: 17.538

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.748

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1721

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1537

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 105

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3296